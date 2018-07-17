"Нафтогаз Украины" в 2017 году получил крупнейшую в своей истории чистую прибыль в размере 39,4 млрд грн., за счет победы над "Газпромом" в Стокгольме.

Об этом сообщает пресс-служба со ссылкой на годовой отчет группы за 2017 год.

Отчет подготовлен с учетом стандартов GRI, вместе с консолидированной финансовой отчетностью, аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

"Один из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы - исторические победы в Стокгольме, полученные в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы избавились от угрозы беспрецедентной долговой нагрузки на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 млрд", - отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, представляя отчет.

Отмечается, что победа в арбитражных процессах против "Газпрома" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году, поскольку "Нафтогаз" получил наибольшую за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль - 39,4 млрд грн (в 2016 году 17,8 млрд грн).

Отмечается, что без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн.

Напомним, во вторник, 17 июля, в Берлине состоятся трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Ранее "Страна" сообщала, что "Шведский суд – не Печерский. Никаких гарантий". Что значит заморозка решения стокгольмского арбитража по делу "Газпрома".

Также Нафтогаз с 1 мая поднял цену на голубое топливо для промышленности.