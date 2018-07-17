Жители столицы, которые выстояли огромные очереди в кассу за покупкой карт метро по старым ценам, продают бесконтактные карточки на сайтах частных объявлений и в соцсетях.

Об этом сообщает "112. Украина".

"Экономную" карту, пополненную на 100 поездок, предлагают купить по цене в среднем от 500 до 560 гривен (в этом случае человек остается в небольшом выигрыше в 50 и 110 гривен соответственно).

При этом акцентируется на экономии по сравнению с тем, если пополнять карту при действующем тарифе.

С 15 июля пополнение карты на 100 поездок в кассе обходится в 650 гривен.

Как сообщала "Страна", экономные киевляне перед подорожанием метро занесли в него миллион долларов.

Напомним также, что киевляне говорят, что после повышении цен на метро и проезд в городском транспорте "можно повесится".