В Киеве застройщики поднимут цены на новые "квадраты", а в области практически полностью прекратится точечная застройка в уже существующих жилых кварталах.

Об этом пишет UBR.ua., ссылаясь на то, что с 1 сентября 2018 года в Украине вступают в силу новые градостроительные нормы (ГСН).

Одно из ключевых нововведений — ограничение этажности возводимых жилых домов. Например, в селах и пгт можно будет строить не выше 4-5 этажей, а в городах с населением до 50 тыс. — до 9 этажей.

А вот для Киева, в особенности в проектах массовой застройки (от 250 тыс. м2), которые возводятся на огромных территориях неработающих промышленных зон и пустырей, норма по этажности особо ничего не изменит, говорят строители. Эти территории не застроены жильем — плотность населения очень низкая. К тому же, Киев — город-миллионник, следовательно, по новым нормам можно строить высотки.

Некоторые строители и эксперты сразу подметили — новшество явно сыграет на руку киевским застройщикам, которым в последние годы все сложнее конкурировать с пригородными новостройками из-за их более привлекательных цен.

Но скоро ситуация может изменится, считают эксперты. Не исключено, что некоторые застройщики будут вынуждены "переформатировать" свои проекты из эконом- в бизнес-класс, чтобы как-то оправдать повышение ценника и отбить все затраты по "низкорослой" застройке.

"Как раз к осени в Киеве планируется поднятие цен на жилье в новостройках. Поэтому столичным застройщикам ограничение этажности домов в области только на руку — строить в пригороде станет не так выгодно, цены придется поднять, чтобы проекты окупались, да и самих строек станет в области меньше. Уже сейчас застройщики стоят в очередях за разрешительными документами, чтобы успеть получить их до сентября. Но успеют не все. Таким образом, потенциальных покупателей пытаются заманить обратно в Киев", — заметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ситуация усугубляется еще и тем, что во многих городах-сателлитах Киева население уже давно перевалило за полсотни тысяч жителей, но согласно последней переписи в 2001 году, населения там явно значится меньше. А использовать, скорее всего, будут именно официальную статистику. Затевать новую перепись из-за этого вряд ли станут.

Как результат, говорят строители, в области практически полностью прекратится точечная застройка в уже существующих жилых кварталах.

Как известно, законы обратной силы не имеют, а значит, все ранее законные разрешения на строительство не будут отменены. Главное, успеть получить их до 1 сентября.

А кто еще не получил необходимые для начала строительства разрешительные документы, наверняка будут стараться всеми правдами и неправдами ускорить получение вожделенных бумаг, чтобы успеть до сентября.

Хотя нередко застройщики начинают продавать жилье новоселам и даже запускают стройку еще до получения всех разрешительных бумаг.

"Кто подаст документы на экспертизу до вступления в силу новых ГСН, будет оцениваться и получать разрешение по нормам, которые действовали на момент подачи документов. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто сейчас льет фундамент незаконно — те компании, которые, не имея всей разрешительной документации, уже сейчас ведут строительные работы. Но задним числом вряд ли теперь удастся узаконить свою стройку. Можно прогнозировать, что еще до конца года в Киеве может возникнуть ряд скандаловименно из-за несоответствия проекта уже новым нормам. Строительные чиновники будут достаточно внимательно изучать проекты, строительство которых только началось", — подметил начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.

Но вряд ли в сроки получится уложится всем, говорят эксперты. Заказчики просто вынуждены будут "подогнать" под новые ГСН подаваемые на утверждение проекты, и получить разрешение на строительство.

Начальная цена таких проектов неминуемо вырастет уже с конца 2018-начала 2019 года, а количество самих строек в 10 км зоне от Киева снизится примерно на треть, говорят строители.

"Безусловно, ограничение этажности застройки повлияет на удорожание себестоимости квадратного метра. Снижение этажности, например, с 14 до 9 — это в среднем увеличение цены до 10%", — высчитал директор по развитию компании Novbud Вячеслав Павлов.

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