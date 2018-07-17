Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура прокомментировали информацию "Страны" о похищении в Украине двух граждан Турции: оппозиционного журналиста и бизнесмена и вывозе их в Турцию.

Как сообщили пресс-службы этих ведомств, там ничего об этом не знают, пишут "Украинские новости".

В МВД заявили, что ничего не знают о возможном похищении турков. Такую же информацию предоставили в СБУ и Генпрокуратуре.

Ранее "Страна" во ссылкой на источники в турецкой диаспоре сообщала, что турецкие спецслужбы похитили в Украине и вывезли в Стамбул двух граждан Турции.

Одного из них - турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита выкрали днем 12 июля в Одессе из ресторана "Али-Баба". Второго – известного турецкого оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева 15 июля.

Также "составлен список из 8 человек для похищения". Турецкие журналисты в Украине опасаются, что их могут выкрасть спецслужбы Эрдогана.