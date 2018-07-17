В Харькове местные руферы на неохраняемом танковом складе ВСУ обнаружили 300 списанных танков и около 10 новых украинских танков Т-64БВ "Булат".

Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube.

В видео говорится, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Кстати, танки идут с динамической защитой (возможностью контрвзрыва). Внутри каждого блока размещены профилированные кумулятивные элементы на основе гексогена, общее количество которых может достигать 7 штук.

То есть из каждого блока защиты можно выплавить гексоген.

Динамическая защита - разновидность защиты боевых бронированных машин, которая состоит из металлических контейнеров, содержащих элемент динамической защиты (ЭДЗ). Блоки ЭДЗ размещаются поверх основной брони танка. ЭДЗ состоит из слоя взрывчатого вещества (ВВ), расположенного между двух тонких металлических пластин. Принцип действия динамической защиты состоит в том, что при взаимодействии боеприпаса с контейнером ДЗ, в результате деформационного реагирования ВВ, происходит его подрыв навстречу снаряду.

Как сообщала "Страна", под Житомиром случайно нашли целый склад краденой военной техники.

Также "Страна" писала, что в Украине создадут танк "Тирекс" из старых Т-64 и Т-72.