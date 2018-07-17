Во Львове 17 июля 53-летняя женщина выпала из окна 5 этажа. Она погибла в результате полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Инцидент произошел около 11.30 на улице Максимовича во Львове.

Врачам о случившемся сообщил сын погибшей.

Сообщение в полицию поступило от врачей скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что львовянка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала "Страна", в ходе вечеринки херсонских полицейских одному копу разбили голову, а другого выбросили с пятого этажа.

Также "Страна" писала, что под Харьковом 4-летний мальчик выпал со второго этажа, за его жизнь борются врачи.

Ранее во Львове пожилой пациент выбросился из окна кардиологии.