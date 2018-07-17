Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун подписала приказ об увольнении с должности ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМУ), почетного гражданина Одессы Валерия Запорожана.

Об этом сообщили в ОНМУ, пишет "Думская".

Руководитель, занимавший этот пост почти четверть века, с 1994 года, отправлен в отставку из-за нарушения контракта.

Исполнять обязанности ректора до выборов будет доктор медицинских наук, профессор Константин Аймедов — заведующий кафедры психологии.

Вчера в вуз прибыла с проверкой комиссия из министерства, но подчиненные Запорожана, по утверждению СМИ, не дали ей работать. Одновременно ректор обратился в админсуд с иском о признании комиссионной проверки незаконной. Это стало последней каплей.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав отстранил ректора Одесского медуниверситета из-за подозрений в коррупции.

Минздрав отстранил его от должности на основании протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией: ректора обвинили в подаче заведомо недостоверных сведений в декларации. Через день, однако Запорожана оправдал Приморский райсуд Одессы, и его пришлось восстановить.

Не исключено, что Запорожан будет восстанавливаться в должности ректора через суд.

Согласно декларации за 2017 год, зарплата Запорожана составила 339 491 грн., пенсия - 100 589 грн., доход от отчуждения недвижимости - 365 000 грн.

Также семья Валерия Запорожана владеет двумя квартирами в Одессе общей площадью 780 кв. м., а у жены еще есть дом в Киеве на 580 кв. м. На банковских счетах и наличными он хранит почти 22,3 млн грн. Передвигается Запорожан на Toyota Camry 2016 года выпуска, его супруга ездит на таком же авто 2015 года выпуска. Цена каждого автомобиля - почти 1 млн гривен.

Также выборы 19 сентября. В Минздраве объявили конкурс на ректора медуниверситета имени Богомольца.