Сегодня, 17 июля, в Киеве после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи к Андреевскому спуску и Воздвиженке (от Десятинного переулка до улицы Гончарной). Об этом сообщает советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Лестница спроектирована как монолитная бетонная конструкция с деревянными накладками на ступеньках.

"Перила украшены стилизированyым изображением каштанов. Продуманно антивандальное LED-освещение вдоль перил. На лестнице обустроены смотровые площадки со скамейками и зонами отдыха с доступом к Wi-Fi. Для безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка. Здесь же оборудован новый городской туалет", - пишет Белоцерковец.

Новая лестница "включила" Пейзажную аллею в часть большого туристического пешеходного маршрута, который объединит ее с Андреевским спуском, Контрактовой площадью, улицей Сагайдачного, Почтовой площадью, фуникулером, парком "Владимирская горка".

В перспективе туристический маршрут продлится до Пешеходного моста и Мариинского парка, а дальше будет проложена канатная дорога на Труханов остров.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Как сообщала "Страна", в Киеве обещают новый фуникулер и обновленную Пейзажную аллею.

Также "Страна" писала, что у Кличко ищут инвестора для строительства канатной дороги на Труханов остров.

Ранее "Страна" писала, что реконструкцию Шулявского моста в Киеве заморозили на неопределенный срок.