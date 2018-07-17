Снимок с птицей в зеркале взбудоражил пользователей соцсетей.

На reddit набирает популярность фотография, на которой мужчина из окна машины пытается покормить воробья картофелем фри.

Если присмотреться, то можно заметить странное отражение. Расположение крыльев птицы по ту сторону зеркала отлично от ее движений в действительности.

И это не прошло мимо пользователей: 88 тыс. лайков и 1,2 тыс. комментариев о том, как же так вышло

Предположения были самые разные, даже если отметать комментарии про волшебство и сбои в матрице. Среди них — про стробоскопический эффект, который проявляется в искаженном восприятии движущихся частей. Версия про рулонный затвор зеркальной камеры, которая снимает слева направо и в данном случае не успела за движениями крыльев птицы. А также про режим склейки нескольких фото.

Фото: reddit.com

Ранее "Страна" сообщала, что новая оптическая иллюзия сбила соцсети с толку.

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