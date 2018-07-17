Утром 17 июля группа неизвестных проникла в холл здания НАБУ. Молодые люди разбросали торты Roshen и сломали мебель.

Напомним, сегодня глава Соцпартии Илья Кива организовал митинг против главы Бюро Артема Сытника, в ходе которого устроил баттл с митинговавшим рядом активом антикоррупционера Виталия Шабунина - тот пришел под САП требовать отставки Назара Холодницкого.

"Страна" уже рассказывала о том, что антикоррупционные органы в Украины стали по разные стороны баррикад: НАБУ перешло под патронат Администрации президента, а САП - под покровительство "Народного фронта".

Об атаке неизвестных на офис НАБУ РБК-Украина сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

По ее словам, группа так называемых протестующих, прорвалась внутрь и прошла через турникет.

"Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали", - сообщили в НАБУ.

Фото: rbc.ua

Как уточнил "Украинской правде" источник в НАБУ, утром в здании был "так называемый АТОшник Ваня Грабарь с группой так называемых "протестующих". Они ворвались в холл через дверь общественной приемной, которые обычно закрыты. Но в кабинеты они не дошли, поскольку между холлом и коридором с кабинетами есть металлическая ролета и ее опустили.

Сейчас в здании НАБУ усилены меры безопасности. Там собирают видео с камер наблюдения для доказательной базы.

Напомним, что сегодня в Киеве сегодня проходит акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого. Они требуют его отставки за закрытие "дела о золотых рюкзаках" против сына главы МВД Арсена Авакова.

Как сообщала "Страна", во время акции активиста Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него торт.