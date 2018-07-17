В Украине предприятие "Днепроазот" было полностью остановлено. Причины закрытия производства аммиака и карбамида связаны с разительном подорожании энергоресурсов и природного газа. Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепразот".

Хлорная группа цехов также остановила работу. Сейчас производство этой группы составляет лишь 10% от общего объема.

"Оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к применению и возобновлению производства в любой момент. С целью обеспечения надлежащей поставки хлора для всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины, АО "Днепроазот" готов возобновить производство хлора жидкого, несмотря на экономические убытки для предприятия", - говорится в сообщении.

На предприятии заявили, что для возобновления работы хлорной группы цехов АО "Днепроазот" необходимо повышение цен на производимую продукцию.

Предприятие обратилось в Антимонопольный комитет Украины с экономическим обоснованием необходимости повышения цен на жидкий хлор.

Новая цена на хлор, которую предлагает установить предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора, согласно информации на сайте Прозорро, говорится в сообщении.

"Администрация АО «Днепроазот», понимая всю важность и значимость данного вопроса, готова уже сейчас заключить прямые контракты (без предприятий-посредников) на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ", - отметили на предприятии.

Как сообщала "Страна", Carlsberg и PepsiCo не прекращали работу в Украине из-за нехватки хлора для дезинфекции воды.

Также "Страна" писала, что украинцы могут остаться без питьевой воды из-за отсутствия хлора.