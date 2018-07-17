Киевская "подземка" в последний день перед ростом стоимости проезда – 13 июля – продала пассажирам 5 971 525 поездок. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысяч 525 поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 4  568 800 поездок пассажиры купили по тарифу 4,5 гривны. Подсчет показывает, что это 20 559 600 гривен дохода.

Если же посчитать все проданные поездки даже по самому низкому тарифу в 4,5 гривны, то дневная выручка подземки за 13 июля составила не менее 26 871 862,5 гривны (около 1 млн долларов - Прим. Ред.)

"Карточка метро продолжает экономить ваше время и средства. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 гривны", - подытожили в пресс-службе метро.

Фото: twitter.com/kyivmetroalerts

Ранее "Страна" сообщала, что пассажирам киевского метро будут давать сдачу новыми монетами.

Также появились фото, как толпы киевлян идут пополнять карты по старым ценам перед подорожанием метро.

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