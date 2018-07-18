Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения для националиста Сергея Мазура - координатора С14. Его подозревают в разгроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.

Мазуру 18 июля присудили круглосуточный домашний арест на два месяца. Об этом сообщается на Facebook С14.

На прошлой неделе Мазуру внезапно вручили подозрение и обыскали его квартиру. Внезапно - потому что атака на табор произошла еще в апреле, а Мазур никогда и не скрывал своего участия в ней.

При обыске к дому Мазура съехались десятки активистов С14.

Подозрение против Мазура - прецедент для Украины. С14 входит в круг "придворных" националистов, которые сотрудничают с властями - а те в ответ закрывают глаза на их хулиганские выходки.

"Страна" уже делала предположения, что власти Украины взяли курс на мягкое вытеснение националистов - того все настойчивее требуют западные структуры. Одновременно они не готовы решать этот вопрос кардинально: радикальные группировки являются главной опорой режима после полиции и спецслужб.