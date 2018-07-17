Появилось видео противостояния активиста Виталия Шабунина и близкого к министру внутренних дел Арсену Авакову Илья Кивы на акции антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого.

Запись выложила "Радио Свобода" в YouTube. На ней видно, что Шабунина сначала обливают зеленкой, затем кидают в него торт. После этого Кива называет его "проституткой Порошенко" и заявляет, что "в отличие от тебя, я воевал". Шабунин, в свою очередь, назвал Киву "аваковским холуем".

Затем толпа возле Кивы начинает скандировать "Порошенко на нары!".

Видео: youtube.com

Антикоррупционные активисты требуют отставки Холодницкого за закрытие "дела о золотых рюкзаках" против сына главы МВД Арсена Авакова.

На митинг пришли защитники Холодницкого - в частности, Илья Кива. Они, в свою очередь, устроили свой митинг и требуют отставки главы НАБУ Артема Сытника. Затем началось противостояние, которое и попало на видео.

Ранее "Страна" сообщала, что на митинге против Холодницкого антикоррупционеру Шабунину обожгли зеленкой глаза.

Также читайте о митинге антикоррупционеров против Холодницкого.