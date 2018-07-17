Россиянин Мурат Гассиев, чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе, прилетел в Москву, где проведет бой против украинского чемпиона WBO и WBC Александра Усика. Об этом пишет "Трибуна".

"Я прилетел в Москву за неделю до боя. У меня никогда не бывает проблем с акклиматизацией, джетлаг – тоже не проблема для меня. Если хорошенько вздремнуть во время полета, я готов драться уже в аэропорту. Как и всегда, я жду тяжелого боя. Я должен приспосабливаться и быть готовым ко всему", – сказал Гассиев.

Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пройдет 21 июля в Москве. Победитель объединит все значимые титулы и станет абсолютным чемпионом.

Ранее "Страна" сообщала, что после заявлений о срыве боя Усик подтвердил, что едет в Москву.

Также в Москве пригрозили Усику судом, если тот не явится на бой с Гассиевым.