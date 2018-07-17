После исторического саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин рассказал про успех переговоров и основных договоренностях с американским президентом.

Интересно, что в интервью американскому телеканалу Fox News Путин рассказал, что обсудил с Трампом ядерное разоружение Северной Кореи, угрозы международного терроризма и провал изоляции России. Путин отметил, что саммит в Хельсинки - старт на пути к решению общих "озабоченностей".

Он также затронул тему Украину только в некоторых моментах. Телеведущему Крису Уоллесу он рассказал об аннексии Крыма.

"Присоединение Крыма к России не является аннексией. Люди пришли на референдум и проголосовали за независимость. Если это аннексия, то что тогда демократия? И кто вообще организовал военный переворот в Украине? Не мы же там пирожки раздавали повстанцам?"

В интервью "Первому каналу" он признался в "содержательном, доброжелательном и партнерском" разговоре с Трампом. Он отметил договоренность по вопросам урегулирования в Сирии, в районе Голанских высот. Путин также заявил, что вместе с Трампом они "придумали новые идеи по Украине". Однако детальнее об этом Путин говорить не стал.

Он акцентировал внимание на невмешательстве России в выборы в США. Также Путин заявил, что Трамп показался ему очень интересным и квалифицированным собеседником.

"Его считают исключительно бизнесменом, но он уже, конечно, политик, потому что умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель. О новых встречах с ним мы пока не договаривались, но, возможно, встретимся в рамках одного из азиатских мероприятий, а затем в Аргентине на G20", - заявил Путин.

"Страна" уже анализировала основные итоги саммита. Теперь мы собрали реакцию прессы на вчерашнюю историческую встречу.

Также "Страна" писала о том, что Путин высказался о вступлении Украины в НАТО.