После победы сборной Франции на ЧМ-2018, в Париже начался чемпионский парад в честь победителя, как только команда вернулась домой - 16 июля.

Парад чемпионов

Гуляния прошли на Елисейских полях, причем, как на земле, так и в небе.

В небе над Парижем самолеты французских ВВС окрасили небо в синий, белый и красный цвета национального флага.

Фото: twitter.com/brfootball

Тысячи французов пришли поприветствовать победителей.

Фото: twitter.com/brfootball

Фото: twitter.com/FrenchTeam

Подопечные Дидье Дешама прибыли в аэропорт с главным трофеем в руках. Они проехали с кубком по улицам Парижа в специальном открытом автобусе.

Фото: twitter.com/FrenchTeam

Футболисты с удовольствием позировали для фото и приветствовали поклонников на улицах.

Фото: twitter.com/FrenchTeam

Их поддерживали оглушительными криками.

А перед триумфальной поездкой по городу сборная Франции встретилась с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой в официальной резиденции - Елисейском дворце.

Фото: twitter.com/FrenchTeam

И спели вместе "Марсельезу".

Фото: twitter.com/brfootball

Эмманюэль Макрон принял решение наградить орденом Почетного легиона всех игроков сборной и тренера Дидье Дешама.

Чемпионский парад в Париже длился около трех часов.

От метро до музеев

На следующий день после победы в метро Парижа временно переименовали шесть станций в честь победы на ЧМ-2018.

Станция Victor Hugo в честь капитана и вратаря сборной Уго Льориса стала Victor Hugo Lloris.

Charles de Gaulle -Etoile на Елисейских полях была переименована в On a 2 Étoiles ("У нас есть две звезды"), поскольку Франция во второй раз стала чемпионом мира.

Еще одна станция на Елисейских полях Champs Élysées–Clemenceau превратилась в Deschamps Elysées – Clémenceau ("Дешам Элизе - Клемансо"), в честь главного тренера сборной Дидье Дешама.

Bercy назвали Bercy les Bleus - созвучно фразе "спасибо, "синие", "синими" (les Bleus) называют игроков сборной.

Avron переименовали в Nous Avron Gagné ("Мы выиграли на Авроне").

Notre-Dame des Champs в честь главного тренера команды Дидье Дешама переименовали в Notre Didier Deschamps ("Наш Дидье Дешам").

Не остался в стороне и Лувр. В своем Twitter музей обнародовал изображение знаменитой Моны Лизы Леонардо да Винчи в футболке сборной Франции.

Фото: twitter.com/MuseeLouvre

Напомним, что во Франции болельщики громили магазины и погибали на улицах, отмечая победу в ЧМ-2018.

Как сообщала "Страна", нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым футболистом Чемпионата мира-2018, отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на турнире. Он передал их на благотворительность.