После победы сборной Франции на ЧМ-2018, в Париже начался чемпионский парад в честь победителя, как только команда вернулась домой - 16 июля.
Парад чемпионов
Гуляния прошли на Елисейских полях, причем, как на земле, так и в небе.
В небе над Парижем самолеты французских ВВС окрасили небо в синий, белый и красный цвета национального флага.
Фото: twitter.com/brfootball
Тысячи французов пришли поприветствовать победителей.
Фото: twitter.com/brfootball
Фото: twitter.com/FrenchTeam
Подопечные Дидье Дешама прибыли в аэропорт с главным трофеем в руках. Они проехали с кубком по улицам Парижа в специальном открытом автобусе.
Фото: twitter.com/FrenchTeam
Футболисты с удовольствием позировали для фото и приветствовали поклонников на улицах.
Фото: twitter.com/FrenchTeam
Их поддерживали оглушительными криками.
Do. Not. Drop. The. Trophy. pic.twitter.com/r2yA0tY9WK— B/R Football (@brfootball) 17 июля 2018 г.
А перед триумфальной поездкой по городу сборная Франции встретилась с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой в официальной резиденции - Елисейском дворце.
Фото: twitter.com/FrenchTeam
И спели вместе "Марсельезу".
Фото: twitter.com/brfootball
Эмманюэль Макрон принял решение наградить орденом Почетного легиона всех игроков сборной и тренера Дидье Дешама.
Чемпионский парад в Париже длился около трех часов.
От метро до музеев
На следующий день после победы в метро Парижа временно переименовали шесть станций в честь победы на ЧМ-2018.
Станция Victor Hugo в честь капитана и вратаря сборной Уго Льориса стала Victor Hugo Lloris.
Charles de Gaulle -Etoile на Елисейских полях была переименована в On a 2 Étoiles ("У нас есть две звезды"), поскольку Франция во второй раз стала чемпионом мира.
Еще одна станция на Елисейских полях Champs Élysées–Clemenceau превратилась в Deschamps Elysées – Clémenceau ("Дешам Элизе - Клемансо"), в честь главного тренера сборной Дидье Дешама.
Bercy назвали Bercy les Bleus - созвучно фразе "спасибо, "синие", "синими" (les Bleus) называют игроков сборной.
Avron переименовали в Nous Avron Gagné ("Мы выиграли на Авроне").
Notre-Dame des Champs в честь главного тренера команды Дидье Дешама переименовали в Notre Didier Deschamps ("Наш Дидье Дешам").
Не остался в стороне и Лувр. В своем Twitter музей обнародовал изображение знаменитой Моны Лизы Леонардо да Винчи в футболке сборной Франции.
Фото: twitter.com/MuseeLouvre
Напомним, что во Франции болельщики громили магазины и погибали на улицах, отмечая победу в ЧМ-2018.
Как сообщала "Страна", нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым футболистом Чемпионата мира-2018, отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на турнире. Он передал их на благотворительность.