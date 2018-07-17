В Киеве 17 июля прошла акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого, во время которой одного из организаторов акции председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина облили зеленкой.

Врачи диагностированы у антикоррупционера химические ожоги глаз. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК в Twitter.

"Сегодня под стенами САП группа молодых людей в военной форме напала на председателя правления ЦПК Виталия Шабунина и залила глаза зеленкой. Согласно медицинскому заключению Александровской больницы, у Шабунина химический ожог обоих глаз", - говорится в сообщении ЦПК в Twitter.

Фото: twitter.com/shabunin

К твиту прилагается фотокопия справки из Александровской городской клинической больницы, в которой указан диагноз: "химический ожог конъюнктивы склеры I степени обоих глаз". Виталию Шабунину назначено лечение.

Как сообщала "Страна", у здания САП в Киеве проходило несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого. Еще до начала акции неизвестные облили Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу. Зеленкой облили также лидера Социалистической партии Илью Киву.

Также "Страна" писала, как в Кривом Роге националисты напали на бывших коммунистов и облили зеленкой депутата облсовета. А потом сами вызвали полицию.