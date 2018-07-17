Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российское государство выплатить компенсации семье убитой журналистки Анны Политковской, а также трем бывшим участницам группы Pussy Riot.

Суд в Страсбурге определил, что Россия нарушила право на жизнь в отношении Политковской. Компенсация по его решению в размере 20 тысяч евро полагается заявителям — матери, сестре и детям убитой журналистки.

Также в еще одном решении ЕСПЧ присудил компенсацию трем бывшим участницам группы Pussy Riot. Речь идет о случае с танцами в храме 2012 года.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой суд присудил по 16 тысяч евро компенсации, Екатерине Самуцевич - пять тысяч евро компенсации. Также Европейский суд по правам человека постановил компенсировать участницам Pussy Riot судебные расходы в сумме 11 тысяч 760 евро.

"В деле Pussy Riot были нарушены три статьи европейской конвенции по правам человека - о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на справедливый суд", - говорится в решении.

Напомним, в конце февраля 2012 года участницы Pussy Riot устроили "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя, после чего ролик с ним выложили в Интернет. Полиция позже задержала трех участниц группы: Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы массово жалуются в ЕСПЧ на люстрацию. В суде более сотни исков.

Также проблема Крыма и Донбасса. ЕСПЧ объединил иски Украины против России.