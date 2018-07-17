В Украине в первом полугодии количество отделений банков сократилось на 361 (3,8%) – до 9128. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор сообщает, что за первые полгода государственный Ощадбанк закрыл 225 отделений, а национализированный ПриватБанк – 135. При этом Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2980 отделениями, а ПриватБанк на втором месте (2108).

Большое количество подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль (504 отделения) и Укрсиббанк (315 отделений). По итогам полугодия наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк – на 72 отделения, до 259 (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 22 – до 209), А-Банк – на 9, до 220, Укрбудинвестбанк – на 8, до 42, ПУМБ – на 7, до 172.

Как сообщала "Страна", в Украине закрылся еще один банк с фартовым названием.

Также "Страна" писала, что 90 тысяч богатейших украинцев держат в банках почти 160 млрд гривен.

Напомним также, что в мае чистая прибыль украинских банков перевалила за 2 миллиарда гривен - НБУ.