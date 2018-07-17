Олигарх Ринат Ахметов с состоянием в 5,71 миллиарда долларов стал единственным украинцем, который попал в топ-500 миллиардеров мира по версии Bloomberg.Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Ахметов занимает 307 позицию в рейтинге. По данным агенства, в последнее время Ахметов потерял 13,8 млн долларов, при этом за последний год его состояние увеличилось на 994 млн долларов.

Фото: bloomberg.com/billionaires

Самым богатым человеком в современной истории стал глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос - его состояние превысило 150 миллиардов долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Ахметов за год нарастил состояние на $1,3 млрд - рейтинг Bloomberg.

Также самыми богатыми украинцами по версии Forbes стали Ахметов, Жеваго и Косюк.