Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb опубликовала два рейтинга - лучших фильмов и сериалов первой половины 2018 года.

В списке полнометражных лент доминируют фантастические картины и супергеройское кино. А в списке сериалов – детективы.

Некоторые из перечисленных картин, по прогнозам критиков, имеют большие шансы получить номинацию на "Оскар" следующего года. Также отдельные фильмы из рейтинга получили статус лучших премьер середины 2018 года по версии журнала Esquire.

Список лучших фильмов:

"Черная Пантера" (2018) "Первому игроку приготовиться" (2018) "Тихое место" (2018) "Мстители: Война бесконечности" (2018) "Реинкарнация" (2018) "8 подруг Оушена" (2018) "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (2018) "С любовью, Саймон" (2018) "Ночные игры" (2018) "Привидение" (2018) "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" (2018) "Дэдпул 2" (2018) "Мир Юрского периода 2" (2018) "Будешь моим соседом?" (2018) "Излом времени" (2018) "Будка поцелуев" (2018) "Подстава" (2018) "Аннигиляция" (2018) "Суперсемейка 2" (2018) "Ты водишь!" (2018) "Американские животные" (2018) "Остров собак" (2018) "Тебя никогда здесь не было" (2017) "Суперфлай" (2018) "Глупый и бессмысленный жест" (2018) "Дикие предки" (2018) "Апгрейд" (2018) "Смерть Сталина" (2017)

Лучшие сериалы первого полугодия 2018:

"Атланта" (2016– ) "Мир Дикого запада" (2016– ) "Американская История Преступлений" (2016– ) "Рассказ служанки" (2017– ) "Барри" (2018– ) "Несгибаемая Кимми Шмидт" (2015– ) "Двойник" (2017– ) "Убивая Еву" (2018– ) "Мой следующий гость не нуждается в представлении" (2018– ) "Королевские гонки РуПола" (2009– ) "Натурал глазами гея" (2018– ) "Разделенные вместе" (2018– ) "Кайф с доставкой" (2016– ) "Курс биологии" (2018– ) "Шиттс Крик" (2015– ) "Две оторвы на престоле" (2018– ) "Патрик Мелроуз" (2018) "Дикая-дикая страна" (2018– ) "Британия" (2017– ) "Злой гений" (2018) "Звездные войны: Повстанцы" (2014–2018) "Все или ничего: Ковбои Далласа" (2018) "Драконы: Гонка на грани" (2015–2018) "Охотники на троллей" (2016–2018) "К ногтю!" (2018– ) "Шоу 70-х" (2018– ) "Остров любви" (2015– ) "Американцы" (2013–2018)

Как сообщала "Страна", лучшим фильмом Оскара-2018 стало фентези "Форма воды".

Также "Страна" писала, что "Игра престолов" стала лучшим сериалом "Эмми", обойдя "Карточный домик".

Ранее "Страна" публиковала трейлеры фильмов, которые получили Оскар 2018 в главных номинациях.