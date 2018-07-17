В Турции поймали и поместили под стражу российского туриста, который в отеле толкнул украинца, после чего тот впал в кому и умер не приходя в сознание. Об этом сообщает ТСН.

Сразу после инцидента 30-летний российский турист был задержан охраной отеля, его передали в руки жандармов. В отделении россиянин уплатил залог в более чем тысячу долларов без права выезжать из Турции и несколько дней находился на свободе. Потом его арестовали и сейчас он находится в турецкой тюрьме в ожидании суда. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Тело 57-летнего погибшего жителя Запорожья должны доставить из Турции сегодня.

Андрей Сова скончался спустя неделю комы Фото: obozrevatel.com

Напомним, что в Турции после семи дней комы скончался житель Запорожской области Андрей Сова. Он подрался с россиянином в отеле Аланьи.

Мужчина с женой прилетел отдыхать в турецкую гостиницу из Запорожья 6 июля. А 7 июля он смотрел трансляцию футбольного матча в кафе отеля. Это была игра, в которой сборная России проиграла Хорватии. Перед матчем украинец поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил украинца, тот упал и сильно ударился головой.

В его гостинице рассказали, что россиянин остановился в гостинице напротив, но в день игры Россия-Хорватия на ЧМ-2018, проник на территорию соседнего заведения.

"Наши пляжи расположены рядом. В тот вечер он прошел на наш пляж и вместе с украинцем они пошли смотреть футбол. Мы, конечно, его не выгоняли, хотя он нарушил правила", - рассказал совладелец гостиничного комплекса Атилла Донер.

Он добавил, что на террасе были сотни людей, поэтому охрана не заметила чужака. А в 20:00, за час до матча, началась ссора между украинцем и россиянином.

"Россиянин толкнул украинца, тот споткнулся о заграждение и упал затылком на твердую поверхность. Администраторы отеля вызвали скорую, которая забрала потерпевшего без сознания. Нападавшего задержали охранники и передали его в руки жандармов", - сообщил управляющий гостиничным комплексом Мурат Гучлу.

Жена Андрея Совы рассказала, что осталась на курорте одна и у нее нет средств на транспортировку мужа в Украину.

По данным журналистов, в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.