Расходы на встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа компенсировала Финляндия.

Об этом сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля, передает Iltalehti.fi.

Глава правительства не назвал точную сумму. Однако он отметил, что в столицу ради переговоров приехали 1,5 тысячи журналистов, и это стало отличной возможностью показать город миру. Сипиля добавил, что речь идет о достаточно простом способе улучшения имиджа Финляндии, в том числе как организатора встреч на высшем уровне.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Переговоры лидеров, включая беседу тет-а-тет, продлились почти четыре часа.

Ранее "Страна" сообщала, что западные СМИ пишут о "зраде" Трампа на встрече с Путиным.

Также Трамп ответил критикам его поведения на встрече с Путиным". Мы не можем исключительно замыкаться на прошлом!".