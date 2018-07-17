Легендарный игрок "Днепра" и чемпион Олимпиады-1988 Владимир Лютый, который на днях был назначен главным тренером юношеской команды (U-19) немецкой "Ганзы", критично высказался относительно текущей ситуации в Украине.

"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти... Я недолго продержу этот паспорт. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не возникает вопрос национальности — важны твои знания и навыки. Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно, но никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", - сказал Лютый в интервью football.ua.

Спортсмен и тренер говорит, что был патриотом Украины, пока не пожил в стране:

"Мне очень жаль украинский народ и я сочувствую ему. Если посмотрите на мою страницу в Facebook, то увидите посты о нашей власти. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас — 26 млн (отметим, откуда у него такие данные, неизвестно – прим. ред.). Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре", — сказал тренер.

Напомним, что 16 июля издательство ДІПА покинул его соучредитель Павел Белянский, который днем ранее на своей странице в Facebook раскритиковал президента Петра Порошенко.

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