Бывший политтехнолог Порошенко рассказал, что президент может "серьезно негативить" в близком окружении
Президент Петр Порошенко в работе достаточно авторитарный и часто бывает недоволен своими подчиненными. Об этом сообщил бывший политтехнолог президента Сергей Гайдай в интервью "Украинской правде".
"Очень часто он может быть недоволен, раздражен и кричать на сотрудников. Но на кого он кричит или не кричит - зависит от степени близости к нему", - сказал Гайдай.
По словам политтехнолога, больше всего от Порошенко достается близким.
"Если человек достаточно близок и входит в его окружение, он может получить от Петра Алексеевича очень серьезный негатив. Но если Петр Алексеевич понимает, что человек не завязан на нем и после такого конфликта просто уйдет, он пытается себя сдерживать", - отметил Гайдай.
Политтехнолог также рассказал, что в работе Порошенко достаточно эгоцентричный.
"Я бы назвал одно его очень важное качество - он достаточно авторитарный человек и эгоцентричный. Все должно быть завязано на него, он должен принимать решение", - сказал Гайдай.
Напомним, политтехнолог Сергей Гайдай до 2012 года консультировал Порошенко. Нынешний президент взял на работу Гайдая еще в 2001 году. Сегодня о своем бывшем работодателе политтехнолог вспоминает не в лучшем свете.
Возможно, такая критичность Гайдая вызвана его видами на нового потенциального клиента. Недавно политтехнолог засветился на встречах Юлии Тимошенко по созданию новой Конституции, где он сидел с лидером "Батькивщины" за одним столом.
Как сообщала "Страна", Порошенко упал ниже Зеленского в новом рейтинге кандидатов в президенты.
При этом, Зеленский спрогнозировал свою инаугурацию и предсказал конец правления Порошенко.
Ранее появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО.