Президент Петр Порошенко в работе достаточно авторитарный и часто бывает недоволен своими подчиненными. Об этом сообщил бывший политтехнолог президента Сергей Гайдай в интервью "Украинской правде".

"Очень часто он может быть недоволен, раздражен и кричать на сотрудников. Но на кого он кричит или не кричит - зависит от степени близости к нему", - сказал Гайдай.

По словам политтехнолога, больше всего от Порошенко достается близким.

"Если человек достаточно близок и входит в его окружение, он может получить от Петра Алексеевича очень серьезный негатив. Но если Петр Алексеевич понимает, что человек не завязан на нем и после такого конфликта просто уйдет, он пытается себя сдерживать", - отметил Гайдай.

Политтехнолог также рассказал, что в работе Порошенко достаточно эгоцентричный.

"Я бы назвал одно его очень важное качество - он достаточно авторитарный человек и эгоцентричный. Все должно быть завязано на него, он должен принимать решение", - сказал Гайдай.

Напомним, политтехнолог Сергей Гайдай до 2012 года консультировал Порошенко. Нынешний президент взял на работу Гайдая еще в 2001 году. Сегодня о своем бывшем работодателе политтехнолог вспоминает не в лучшем свете.

Возможно, такая критичность Гайдая вызвана его видами на нового потенциального клиента. Недавно политтехнолог засветился на встречах Юлии Тимошенко по созданию новой Конституции, где он сидел с лидером "Батькивщины" за одним столом.

Как сообщала "Страна", Порошенко упал ниже Зеленского в новом рейтинге кандидатов в президенты.

При этом, Зеленский спрогнозировал свою инаугурацию и предсказал конец правления Порошенко.

Ранее появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО.