Неподалеку от центра Киева на фонаре обнаружили двухметрового питона. Фото и видео
В Киеве прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской, 54, что в Голосеевском районе столицы.
Об этом во вторник, 17 июля, сообщает Команда спасения животных на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря с помощью телескопической палки.
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Змею передали частному специалисту на временное содержание.
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
О факте снятия питона уведомлена полиция.
Видео: t.me/KyivLIVE/3037
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, на пляже озера Тельбин, заметили двух "загорающих" питонов.
Также ученые объяснили, как у питона получилось проглотить целую женщину.