В Киеве прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской, 54, что в Голосеевском районе столицы.

Об этом во вторник, 17 июля, сообщает Команда спасения животных на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря с помощью телескопической палки.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Змею передали частному специалисту на временное содержание.

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

О факте снятия питона уведомлена полиция.

Видео: t.me/KyivLIVE/3037

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, на пляже озера Тельбин, заметили двух "загорающих" питонов.

Также ученые объяснили, как у питона получилось проглотить целую женщину.