Нацбанк презентовал купюру номиналом 20 гривен с обновленным дизайном, которую введут в оборот в сентябре. Это уже четвертый редизайн купюры с 1992 года.

Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

Новую банкноту с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты введут в обращение 25 сентября этого года.

В Нацбанке отмечают, что после введения в оборот новых 20-гривневых банкнот не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые. Обновленными банкнотами НБУ будет постепенно замещать изношенные и поврежденные купюры образца 2003 года.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Для сравнения купюры образца 2003-го года выглядят следующим образом.

Фото: google.com.ua

До этого в обороте были 20-гривневые купюры образца 2000 года.

Фото: google.com.ua

А самыми первыми были купюры с Иваном Франко образца 1992 года.

Фото: google.com.ua

Кроме того, к 160-летию писателя выпускали памятные двадцать гривен. Их напечатали миллион штук и продавали в теруправлениях Нацбанка по 27 грн. и 31 грн. (в сувенирных конвертах - дороже).

Напомним, что ранее в НБУ подсчитали сколько и какие именно гривны сейчас на руках у украинцев.

Как сообщала "Страна", в Украине резко выросло число фальшивых крупных купюр.