Экс-главе Перечинской РГА Виктору Олефиру, который пьяным сбил двух женщин на своем внедорожнике, может грозить 10 лет тюрьмы вместо 8 из-за смерти второй пострадавшей в больнице. Об этом сообщает Мukachevo.net.

По информации прокуратуры, в связи со смертью второй потерпевшей, уголовное производство переквалифицировано по ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившей смерть нескольких человек.

Такая часть статьи наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: mukachevo.net

Напомним, чиновнику Олефиру суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

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