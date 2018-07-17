"Страна" спросила киевлян, что они думают о повышении цены на проезд. Большинство негативно восприняли подорожание из-за того, что траты на проезд превысили их возможности. Но некоторые надеются, что благодаря этому обновится городской транспорт.

"Уровень жизни не повышается, а цены растут", - объяснил один пассажир. Другой его поддержал: "Очень негативно. У нас что, растет жизненный уровень?"

"Это ужасно. Мне интересно, кондукторам, водителям повышается зарплата? Куда идет это повышение? Мы не контролируем, куда идут эти деньги, а они могут идти кому-то в карман", - возмущается киевлянин.

"Кто ездит часто, те могут купить проездные, и будут скидки. А я езжу 1 раз в неделю из одного конца города в другой, мне (по полной цене) проезд очень накладный", - признался мужчина.

"Для меня это, возможно, и не очень много, но для тех, кто зарабатывает мало, это трагично. Возможно, за повышения купят какой-то новый подвижный состав, но для населения это очень негативно", - рассказал еще один киевлянин.

"Возможно, это и хорошо. Разваленные маршрутки меньше будут ездить", - надеется очередной пассажир.

"Как это может быть обосновано? Если мы стремимся в Европу, то в Европе зарплаты соответствуют расходам. А у нас расходы в три раза превышают зарплаты", - говорит киевлянка.

"Я бы расстрелял тех, кто это делает. Они смотрят на Европу, какие там цены. А зарплаты какие? Пусть сами катаются, дать им бабушкину пенсию и пусть ездят", - возмущается мужчина.

Полный опрос смотрите в видео.

Напомним, с 14 июля в Киеве вдвое подорожал проезд - теперь одна поездка в коммунальном транспорте стоит 8 гривен.

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