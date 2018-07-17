Смытые номерные знаки и вода по колено. Улицы Хмельницкого затопил ливень. Фото и видео
В Хмельницком в понедельник, 16 июля, прошел сильный дождь из-за которого часть улиц города буквально утонули в воде.Фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.
За несколько минут город погрузился во тьму и начался сильный дождь, который превратил улицы в огромные реки.
Фото: facebook.com
Первым под воду ушел центр города, а потом Заречье, Львовское шоссе и Франко.
Фото: facebook.com
Кое-где вода доходила людям по колено. И смывала даже номерные знаки на машинах. Пользователи социальных сетей в шутку называли свой город "Хмельнеция".
Фото: facebook.com
Фото: khm.depo.ua
Видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что под Хмельницким в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами. Фото.
Также в Хмельницкой области соцработница спаивала старушку, чтобы захватить ее дом.