В Хмельницком в понедельник, 16 июля, прошел сильный дождь из-за которого часть улиц города буквально утонули в воде.Фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

За несколько минут город погрузился во тьму и начался сильный дождь, который превратил улицы в огромные реки.

Фото: facebook.com

Первым под воду ушел центр города, а потом Заречье, Львовское шоссе и Франко.

Фото: facebook.com

Кое-где вода доходила людям по колено. И смывала даже номерные знаки на машинах. Пользователи социальных сетей в шутку называли свой город "Хмельнеция".

Фото: facebook.com

Фото: khm.depo.ua

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Хмельницким в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами. Фото.

Также в Хмельницкой области соцработница спаивала старушку, чтобы захватить ее дом.