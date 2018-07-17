Мать полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона похитили у порога ее дома в Бразилии.

Об этом сообщает Correio24horas.

К дому матери футболиста Розангеле Барселлос подъехал автомобиль. Когда он вышла, ей сказали, что для нее привезли букет цветов. Женщина подошла, чтобы забрать его, но ее схватили и бросили в багажник автомобиля и скрылись.

Вечером того же дня полиция нашла пострадавшую за 50 километров от места похищения, а четверых похитителей задержали. Сейчас с женщиной все в порядке.

Фото: correio24horas.com.br

Ранее "Страна" сообщала, что в "Шахтере" назвали космическую сумму за трансфер Тайсона.

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