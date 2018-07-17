В киевском аэропорту "Борисполь" 17 июля задерживали главу областного отделения "Батькивщины" Константина Бондарева. Лидер партии Юлия Тимошенко заявила о "политических репрессиях". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Cам Бондарев заявил, что неизвестные лица похитили его, забрав личный телефон и документы.

"Хочу констатировать полную бездеятельность правоохранительных органов и всех силовых служб. Считаю эту ситуацию абсолютно политически мотивированной и притеснениями против меня лично и политической силы, которую я представляю на Киевщине. До сих пор нахожусь на территории аэропорта, ни один из представителей силовых ведомств не может установить лиц, совершивших эти преступления против меня", - заявил Бондарев.

Он также показал видео с места событий, где видно, что в аэропорт очень оперативно прибыла Тимошенко.

"Политические репрессии вернулись в Украину! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту "Борисполь". На взлетном поле сразу по прилету неизвестные заблокировали Бондарева в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля - за пределами Украины и за пределами правового поля. Впоследствии неизвестные ушли. Мы вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт кражи неизвестными лицами личных вещей Константина Бондарева. Несколько часов длилось оформление соответствующего заявления. Константин смог пройти границу за справкой только под утро", - заявила Тимошенко.

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