Пассажирам киевского метро будут давать сдачу новыми монетами
В Киеве автоматы для покупки жетонов метро теперь будут выдавать сдачу новыми монетами номиналом в 2 гривны.
Об этом сообщила советница главы метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook.
"Мы забрали в Нацбанке весь тираж. Но не забывайте, что при пополнении карточки метро на 50 поездок, каждая стоит 6,5 гривен", - напомнила она.
С 14 июля стоимость проезда в наземномобщественном транспорте в Киеве и метро выросла до 8 гривен. В троллейбусах и трамваях уже продают новые билеты.
Фото: facebook.com/natalka.makogon
Как сообщала "Страна", в последний рабочий день перед подорожанием метро толпы киевлян ринулись пополнять карты по старым ценам.
Ранее "Страна" писала, как киевляне отреагировали на повышение цен на метро и проезд в городском транспорте.