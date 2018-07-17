В Киеве автоматы для покупки жетонов метро теперь будут выдавать сдачу новыми монетами номиналом в 2 гривны.

Об этом сообщила советница главы метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

"Мы забрали в Нацбанке весь тираж. Но не забывайте, что при пополнении карточки метро на 50 поездок, каждая стоит 6,5 гривен", - напомнила она.

С 14 июля стоимость проезда в наземномобщественном транспорте в Киеве и метро выросла до 8 гривен. В троллейбусах и трамваях уже продают новые билеты.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

Как сообщала "Страна", в последний рабочий день перед подорожанием метро толпы киевлян ринулись пополнять карты по старым ценам.

Ранее "Страна" писала, как киевляне отреагировали на повышение цен на метро и проезд в городском транспорте.