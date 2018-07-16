После встречи Трампа и Путина в Хельсинки западная пресса буквально обрушилась на президента США. На особенно одиозных обложках он предстает "предателем" - и это дословная цитата. Часто используется и слово "treason", что на украинский переводится дословно как "зрада".

Основной накал такой риторики обеспечили США и Британия, но не отставала и Европа, которая опасается договоренностей "за свой счет".

Российские же СМИ оценивают встречу более сдержанно с легким акцентом на перспективность вчерашнего саммита. Из чего видно, что в целом исход встречи для Москвы несет позитив.

"Страна" уже анализировала основные итоги саммита. Теперь мы собрали реакцию прессы на вчерашнюю историческую встречу.

"Трамп только что вступил в сговор с Россией"

Анти-трамповские западные СМИ назвали поведение президента США на встрече с президентом РФ "сговором"и "открытой изменой". Ну или по-украински - "зрадой".

Президент США Дональд Трамп, держа за руку лидера РФ Владимира Путина, расстреливает знаменитый образ США - дядюшку Сэма. Так встречает читателя последний номер за 17 июля нью-йоркской Daily News.

"Открытая измена" - гласит заголовок первой полосы.

Фото: twitter.com/nydailynews

Не менее жестко говорится о Трампе и в материале журнала. Журналисты считают, что "перед всем миром в понедельник самозваный крутой парень, президент Америки, показал себя пуделем президента России Владимира Путина". Издание упрекает Трампа в том, что президент США "верит Путину" о невмешательстве России в выборы президента США

"Ничего о российской аннексии Крыма. Или его (Путина - Прим. Ред.) соучастии в сбитии гражданского авиалайнера. Или его вмешательство в выборы 2016", - пишет издание.

"Это было бы высокой комедией, если бы не национальная трагедия. И чрезвычайная ситуация в стране", - резюмирует Daily News.

С антитрамповской обложкой вышла также The Times. Путин в том же полуголом образе, но уже на медведе держит надувной шарик в виде Трампа.

Фото: thetimes.co.uk

Газета The Washington Post, которое открыто занимает жесткую антитрамповскую позицию, на следующей день после саммита в Хельсинки опубликовало серию критических статей о действиях главы Белого дома, при этом редакционную статью об этой встрече издание озаглавило "Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто".

Оно также сообщает со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников занять жесткую позицию на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

В материале о подготовке визита говорится, что, по словам неназванного источника, президент США получил информационные материалы объемом в 100 страниц, которые должны были настроить его на более жесткое отношение к Путину. Однако высказывания Трампа на саммите "очень сильно противоречили плану", отметил собеседник. Информатор газеты уточнил, что уже "по ходу игры" президент США начал действовать по своему усмотрению, хотя до поездки в Хельсинки "все вокруг Трампа" призывали его действовать жестче.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, имени которого издание также не назвало, отверг версию об односторонних действиях Трампа. По его словам, позиция президента вырабатывалась в ходе многочисленных обсуждений с высокопоставленными сотрудниками его администрации.

"Зрелище в Хельсинки также подчеркнуло стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебречь выводами собственного разведывательного сообщества - что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году - и его очевидный страх, что давление на Путина по этому вопросу может поставить под сомнение его победу на выборах, - пишет газета об итогах саммита.

Еще несколько собеседников газеты рассказали, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео также призывали Трампа смотреть на российского лидера "через более негативную призму". Одни из источников заявили, что Трамп был недоволен выдвинутыми спецпрокурором Робертом Мюллером обвинениями против 12 россиян в причастности к вмешательству в выборы президента США.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, также оставшийся в статье без фамилии, рассказал, что Трамп был за публикацию данных об обвинениях против россиян, чтобы этот вопрос можно было открыто поднять при разговоре с Путиным.

Издание Sky News обсуждает, совершил ли Трамп госизмену на пресс-конференции с Путиным и наберется ли там фактов на импичмент.

"Трамп на встрече с Путиным продвигал собственные, а не национальные интересы", - резюмирует эту встречу американский канал CNBS, который называет переговоры "шокирующими".

В The New Yorker пишут, что Путин "выиграл одну партию за другой".

"Путин, должны быть, летит в Москву счастливым - не потому что он сделал что-либо искусное или гениальное в Хельсинки, а потому что просто оказался достаточно умным, чтобы расслабиться и выигрывать одну партию за другой", - говорится в публикации издания, которое критикует Трампа за недоверие к собственной разведке.

Журнали The Atlantic называет "шокирующими" кадры с Трампом, стоящим рядом с "ухмыляющимся Путиным" и "настаивающим на том, что Россия не вмешивалась в его выборы". Эти слова Трампа полностью подтвердили "ужасающее безразличие президента к атаке на демократическую жизнь американского народа" и продемонстрировали "его неспособность выполнять обязанности на своем посту", пишет издание в статье "Конец всех иллюзий".

"Это была госизмена, Дональд Трамп. Мы все это видели", - пишет The Globe and Mail.

Не отстает и британская пресса. Государственная "БиБиСи" пишет, что "Трамп встал на сторону России против ФБР", намекая также на некое подобие госизмены.

"Мирные недоговоренности". Как оценили встречу российские СМИ

Перейдем на другую сторону полюса и посмотрим, как реагировали на встречу из Москвы.

Здесь признали, что договоренностей по итогам встречи нет - зато есть явное сближение позиций.

"Коммерсант" в статье "Мирные недоговоренности" наиболее реалистично оценивает продление договора о сокращении наступательных ядерных вооружений СНВ-3 - для этого не нужно одобрение парламентов.

Что же касается Сирии, то здесь были разве что озвучены позиции. Путин явно отказался исключать Иран из сирийского урегулирования, на чем настаивает Трамп.

"Ведомости" пишут, что президенты все время подыгрывали друг другу - из этого следует, что их воля договариваться пока что сильнее обстоятельств, этому мешающих.

"Для достижения каких-либо прорывов ситуация была неподходящая, отмечали накануне саммита эксперты, – и прорывов не случилось. По принципиальным вопросам радикальных изменений добиться было невозможно: не случайно ни тот ни другой президент даже не произнесли слова "санкции", а упомянув Крым, заявили только о неизменной разнице позиций – и двинулись дальше", - пишет издание.

"Ведомости" также объясняют, почему итоги саммита выгодны и Путину, и Трампу:

"Для американского президента отсутствие договоренностей и обязательств, пусть даже и самых расплывчатых и обтекаемых, означает снижение риска быть уличенным дома в интенсивных контактах с токсичной Москвой, для Путина – признак того, что ни пяди земли и повестки Москва Вашингтону не уступила".

"РБК" называет встречу "разминочным саммитом". И считает, что конкретных результатов удалось достичь в Сирии.

"Трампу необходимо обеспечить безопасность израильских границ со стороны Сирии, где присутствуют также иранские вооруженные формирования. Россия с Израилем тесно сотрудничает, поэтому в Москве к этому вопросу относятся с пониманием. Трамп напомнил, что считает недопустимым нахождение иранских военных неподалеку от Израиля и этот вопрос будет обсуждаться и дальше", - пишет издание.

Второй темой, по которой просматриваются договоренности, РБК считает создание совета "капитанов бизнеса" РФ и США.

Однако были в России и публикации в ключе англо-американской риторики. "Без единого выстрела: как Трамп капитулировал перед Путиным", - озаглавило авторскую колонку "Эхо Москвы". Издание соглашается с высказыванием экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о "госизмене" Трампа.

Ревность. Реакция ЕС

В ЕС двусторонний саммит президентов России и США вызвал нечто вроде ревности. Опасения того, что ведущие ядерные державы договорятся за спиной Евросоюза, не сдержала накануне даже Федерика Могерини, глава евродипломатии. Особенно такие опасения обострились после торговой войны США с ЕС и "хулиганского" поведения Трампа на саммите G7 и НАТО.

Две испанские газеты посвятили редакционные статьи встрече президентов России и США.

"Трамп доверяется Путину и снова унижает Европу" - таков заголовок комментария в El Mundo.

"Уже ввиду того факта, что саммит состоялся (а также в связи с тем, где он состоялся) вопреки санкциям, наложенным на Россию за ее сползание к иллиберализму, аналитики единодушно считают двустороннюю встречу в Хельсинки геополитической победой Путина", - пишет издание.

Газета также полагает, что саммит "возвел авторитарную Россию Путина в статус стратегического партнера США в ущерб европейским демократиям, которые Трамп презирает за их слабость и отсутствие объединяющего диалога". "Напротив, Трамп позволил соблазнить себя сильному правителю - такому, как российский президент, который способен преследовать оппозицию и менять правила, лишь бы продлить срок пребывания у власти", - говорится в статье.

По мнению La Vanguardia, Путин добился двух целей: "международной легитимности и признание статуса России как мировой державы", а Трамп, как показалось, сделал много уступок Путину.

Газета полагает: Трамп и Путин заинтересованы в ослаблении ЕС: "Трамп - потому что это выгодно для затеянной им торговой войны с Европой и его требований, чтобы европейцы вкладывали больше денег в НАТО в плане обороны. Путин - ввиду того, что раздробленной Европе было бы труднее противостоять угрозам, которые может нести Россия в сфере безопасности, при том что сейчас ЕС противостоит им посредством экономических и торговых санкций, введенных из-за политики Кремля в Украине".

В немецких СМИ тоже заявили о "расколе Европы".

"Президент США Дональд Трамп открывает новую главу в отношениях с Россией. Шеф Кремля Владимир Путин приближается к цели расколоть Запад", - комментирует встречу двух президентов журналист немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох.

Издание представляет Трампа этаким дилетантом дипломатии, которого нельзя оставлять наедине с Путиным: "Трамп все еще является новичком на поле международной политики, искусство манипуляций бывшего агента КГБ Путина ему, вероятно, не по плечу".