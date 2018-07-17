В Николаеве сотрудники коммунального предприятия "Центр защиты животных" усыпили 150 собак, в том числе - 50 щенков. Об этом сообщает депутат местного горсовета Лариса Веселовская на своей странице в Facebook.

Как видно на записи, опубликованной депутатом, зоозащитники пришли к предприятию, где были убиты животные. На место также приехали представители полиции.

Вначале на территорию центра никого не пускали. Но через некоторое время активисты все же зашли внутрь и увидели, что половина вольеров действительно оказались пусты.

Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены. Но решение об эвтаназии может принять исключительно главный врач предприятия, который на данный момент находится в отпуске.

Этот инцидент спровоцировал активные дискуссии в социальных сетях.

"Смотришь на пустые клетки и слезы льются. Как мы будем дальше жить с таким черствым сердцем?" - написала Наталия Кваснюк.

Фото: скриншот facebook.com/larisaveselovskaya

Некоторые юзеры говорят, что нужно во всех подобных центрах страны установить онлайн-камеры на территори.

"Чтоб эти твари не самовольничали", - написал один пользователь.

Фото: скриншот facebook.com/larisaveselovskaya

Как сообщала "Страна", в августе прошлого года вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

Напомним также, что догхантера Святогора взяли под стражу без права внесения залога.

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