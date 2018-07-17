Сразу два падения с крыш домов произошли за минувшие сутки на улице Кирилловской в центре Киева.

Об этом пишет Информатор.

Первый инцидент случился около 02:45 по адресу улица Кирилловская, 121/2 в ночь на 17 июля.

По словам сотрудников полиции, 28-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии и прыгнул с пятого этажа. По предварительной информации, это была попытка самоубийства, но точные причины пока не известны.

К счастью, пострадавший остался жив, однако получил множественные травмы. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу.

Второй случай произошел 16 июля на улице Кирилловской, 103. С крыши недостроенного здания выпал 16-летний парень. ЧП произошло около 21:00. Он также выжил и его доставили в больницу.

По словам очевидцев, компания подростков гуляла на территории киевской психоневрологической больницы №1 имени Павлова. В поисках приключений молодые люди отправились на недостроенный шестиэтажный корпус больницы. По неизвестным причинам один из них упал с крыши. Предположительно, он поскользнулся.

Также очевидцы отметили, что дерево, которое стоит рядом со зданием, смягчило падение.

На месте работали медики и патрульные. Подробности происшествия выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пожилая женщина выбросилась с девятого этажа.

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