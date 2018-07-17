В Германии разразился скандал после расследования немецкого телеканала ARD о миссии ОБСЕ в Украине. В частности, в нем говорится о шпионаже в пользу России в рядах СММ ОБСЕ.

Расследование было обнародовано на сайте канала вечером 16 июля, а в эфир выйдет 17 июля.

В руки к журналистам попал носитель информации с внутренними документами миссии. В том числе, данные о расположении камер наблюдения и характеристики членов миссии с личными данными от номеров телефонов до групп крови.

В файлах с описанием личностных характеристик членов миссии, например, встречаются отметки, что один из членов миссии ОБСЕ любит молодых девочек и развлечения. Другой любит деньги и старается заработать как можно больше. А третий часто выпивает в гостинице и однажды так напился, что проспал патруль.

При этом корреспонденты ARD заявили, что к ним попала копия того, что раньше попало в руки к сотруднику ФСБ России. И что внутренние данные миссии ОБСЕ в Украине передал ФСБ кто-то из сотрудников миссии.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг по видеосвязи сказал журналистам, что будет проведено расследование. Кстати, среди файлов, попавших в руки журналистов, было досье и на него.

В день выхода расследования СММ ОБСЕ прокомментировало скандальный материал немецких журналистов в сообщении на своем официальном сайте.

"Миссия обеспокоена любыми возможным нарушением безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что с самого начала своей деятельности СММ делала все необходимое для внедрения надлежащих мер защиты данных, а также для противостояния различным кибератакам.

"Без надлежащей верификации СММ ОБСЕ не может комментировать или прибегать к предположениям по поводу документов неизвестного происхождения. Впрочем Миссия обеспокоена, что возможное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность", - говорится в заявлении.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины. Это невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает и отчитывается о ситуации в Украине. Всего миссия насчитывает около 700 человек.

Напомним, что ранее в сети попало видео, как во время передачи тел украинских военных представитель ОБСЕ поприветствовал сепаратиста из "ЛНР" словами "А, дорогой привет" в конце разговора поднес руку к каске как будто отдавал честь.

Как сообщала "Страна", аферист, задержанный в Днепре с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ, приобрел его за 1,5 тыс. долларов.