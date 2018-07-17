В Киеве, 17 июля, в ближайший час и до конца суток ожидается гроза и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В течение дня в Киеве будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура 22-24°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, а также в случае травмирования людей немедленно информировать экстренные службы по тел. 101 или 103.

Как сообщала "Страна", в Киеве на голову девушке упало стекло с многоэтажки.

У женщины диагностировали ушибленную травму головы и закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена ​​в Институт нейрохирургии.

Также "Страна" писала, что в ближайшие время Украину накроют дожди и грозы.

Ранее появилось фото, как борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной.