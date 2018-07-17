В Киеве сегодня проходит акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого. Они требуют его отставки за закрытие "дела о золотых рюкзаках" против сына главы МВД Арсена Авакова.

"Страна" уже рассказывала, что между НАБУ и САП начался разлом по линии "Порошенко - Народный фронт". Чтобы удержаться на своем посту после серии скандалов, как считают эксперты, Холодницкий заручился поддержкой "Народного фронта" и, в качестве благодарности, снял подозрение с сына Авакова. В тоже время, по принципу "враг моего врага мой друг" началось сближение НАБУ и Банковой (последняя входит в клинч с Аваковым и "Народным фронтом" из-за их все более явной поддержки Юлии Тимошенко).

Этот водораздел оказался заметен и по митингу "Холодницкий, пакуй рюкзак и на выход!". На него пришли защитники Холодницкого - в частности, близкий к Арсену Авакову Илья Кива. Они, в свою очередь, устроили свой митинг и требуют отставки главы НАБУ Артема Сытника.

И, судя по фото, началось противостояние.

Организатор акции - активист Виталий Шабунин - оказался полностью облитым зеленкой. Немного этой жидкости попало и на его оппонента - Илью Киву. Шабунин обвинил Киву в том, что это он его облил зеленкой.

Шабунин, в свою очередь, назвал Киву "аваковским холуем". "А ты порошенковский пи@рас", - ответил ему соратник министра внутренних дел.

На Facebook Кивы опубликован стрим с акций протеста:

Ранее появилось видео как глава НАБУ Сытник ездил в имение Порошенко на секретную встречу. Эта поездка может объяснить, почему на Сытника так ополчился "Народный фронт".

Напомним, Холодницкий избежал увольнения после "аквариумного дела". Этот факт уже связали с закрытием дела о "золотых рюкзаках".