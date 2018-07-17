Турецкие власти совершили похищение граждан Турции в Украине (бизнесмена Салиха Зеги Игита и журналиста Юсуфа Инана) абсолютно незаконно. Об этом "Стране" сообщил известный турецкий журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу, который сейчас живет в Киеве.

"Сейчас турецкие власти составили список из 8 человек - политбеженцев, граждан Турции, которые выступают против Эрдогана. Этот список был озвучен властями. Всех собираются выкрасть из Украины, куда они приехали, скрываясь от режима Эрдогана. То есть планируется полная зачистка оппозиционеров, живущих в Украине. К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинским властям мы не можем. По одной причине - после похищения этих двух граждан Турции в Украине, пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за "сотрудничество" в возвращении граждан Турции на родину. Как мы можем доверять тем, кто сотрудничает с эрдогановскими спецслужбами? После этих двух похищений, я и мои сограждане, которые сейчас находятся в Украине – речь идет о политэмигрантах, беспокоятся за свою безопасность. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем, как не знаем дальнейших действий турецких спецслужб в отношении нас", - заявил Эрдоглу.

Как сообщала "Страна", похищение людей в столице - не редкость. Так, 25 июня в в центре Киева похитили сына дипломата. 

Также "Страна" писала, как на Печерске со стрельбой выкрали прохожего.

Ранее стало известно, что Украина выдала Турции эксперта по соцсетям из "террористической организации Гюлена".

 

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