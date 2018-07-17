Западные СМИ назвали поведение президента США Дональда Трампа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "сговором"и "открытой изменой". Ну или по-украински - "зрадой".

Президент США Дональд Трамп, держа за руку лидера РФ Владимира Путина, расстреливает знаменитый образ США - дядюшку Сэма. Так встречает читателя последний номер за 17 июля нью-йоркской Daily News.

"Открытая измена" - гласит заголовок первой полосы.

Фото: twitter.com/nydailynews

Не менее жестко говорится о Трампе и в материале журнала. Журналисты считают, что "перед всем миром в понедельник самозваный крутой парень, президент Америки, показал себя пуделем президента России Владимира Путина". Издание упрекает Трампа в том, что президент США "верит Путину" о невмешательстве России в выборы президента США

"Ничего о российской аннексии Крыма. Или его (Путина - Прим. Ред.) соучастии в сбитии гражданского авиалайнера. Или его вмешательство в выборы 2016", - пишет издание.

"Это было бы высокой комедией, если бы не национальная трагедия. И чрезвычайная ситуация в стране", - резюмирует Daily News.

С антитрамповской обложкой вышла также The Times. Путин в том же полуголом образе, но уже на медведе держит надувной шарик в виде Трампа.

Фото: thetimes.co.uk

Газета The Washington Post, которое открыто занимает жесткую антитрамповскую позицию, на следующей день после саммита в Хельсинки опубликовало серию критических статей о действиях главы Белого дома, при этом редакционную статью об этой встрече издание озаглавило "Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто".

Оно также сообщает со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников занять жесткую позицию на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

В материале о подготовке визита говорится, что, по словам неназванного источника, президент США получил информационные материалы объемом в 100 страниц, которые должны были настроить его на более жесткое отношение к Путину. Однако высказывания Трампа на саммите "очень сильно противоречили плану", отметил собеседник. Информатор газеты уточнил, что уже "по ходу игры" президент США начал действовать по своему усмотрению, хотя до поездки в Хельсинки "все вокруг Трампа" призывали его действовать жестче.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, имени которого издание также не назвало, отверг версию об односторонних действиях Трампа. По его словам, позиция президента вырабатывалась в ходе многочисленных обсуждений с высокопоставленными сотрудниками его администрации.

"Зрелище в Хельсинки также подчеркнуло стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебречь выводами собственного разведывательного сообщества — что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году — и его очевидный страх, что давление на Путина по этому вопросу может поставить под сомнение его победу на выборах, — пишет газета об итогах саммита.

Еще несколько собеседников газеты рассказали, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео также призывали Трампа смотреть на российского лидера "через более негативную призму". Одни из источников заявили, что Трамп был недоволен выдвинутыми спецпрокурором Робертом Мюллером обвинениями против 12 россиян в причастности к вмешательству в выборы президента США.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, также оставшийся в статье без фамилии, рассказал, что Трамп был за публикацию данных об обвинениях против россиян, чтобы этот вопрос можно было открыто поднять при разговоре с Путиным.

Ранее "Страна" сообщала, что однопартийцы раскритиковали выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным.

Также "Мы не можем исключительно замыкаться на прошлом!" Трамп ответил критикам его поведения на встрече с Путиным.