Во вторник, 17 июля, в 4:00 утра из одесской колонии 51 среднего уровня безопасности сбежали трое заключенных. Колония расположена по адресу Люстдорфская дорога, 9 в Киевском районе города.

Двое отбывали сроки по 183 статье УК ("кража"), третий по 153 статье Уголовного кодекса ("изнасилование"). По тревоге подняты одесская полиция и Нацгвардия.

В распоряжении "Страны" оказались данные о сбежавших:

Запорожан Иван 1997 года рождения, осужден по статье 183 УК ("кража");

Куспис Владислав 1995 года рождения, осужден по ст.183 УК ("кража);

Загорняк Вячеслав, 1992 года рождения, осужден по ст. 153 УК, ч. 3 "(изнасилование").

Напомним, в начале июля в Киеве полиция задержала особо опасного преступника, сбежавшего из зала заседаний Миргородского районного суда Полтавской области.

Ранее сообщалось, что известный гангстер сбежал из французской тюрьмы на вертолете.