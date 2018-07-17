В Киеве вечером 16 июля рядом с Ботсадом произошел конфликт между двумя компаниями, который закончился стрельбой. Об этом сообщил "Информатор".

ЧП произошло на улице Тимирязевской, 1. Около 23:50 компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, находящийся рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

Фото: kiev.informator.ua

Постоянные покупатели заступились за кассира. Между компаниями началась словесная перепалка, переросшая в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

По данным полицейских с места событий, в результате конфликта пострадали четыре человека. Избитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил.

Фото: kiev.informator.ua

Спустя некоторое время автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве водитель открыл стрельбу на улице после "туалетного" спора.

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