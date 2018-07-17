Вокруг Сергея Пашинского - очередной скандал. Главу комитета Рады по нацбезопасности и обороны обвинили в угрозе убийством. Делом занимается прокуратура.

Сам Пашинский отрицает обвинения и говорит, что обвинитель сама воровала зарплату.

Однако слишком часто этот нардеп, за которым и без того тянется шлейф из сомнительных инцидентов, стал попадать в скандалы, связанные с угрозами.

"Страна" разбиралась, что произошло на этот раз.

"У него для таких как я есть специально обученные люди"

Генпрокуратура открыла уголовное производство по заявлению помощницы Пашинского Татьяны Блистив.

Работая в секретариате комитета по нацбезопасности и обороне, она сообщила об угрозах убийством в ее адрес со стороны председателя комитета - Сергея Пашинского.

Об этом сообщает "Инсайдер". Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

По словам Блистив, дело обстояло так. 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

Татьяна Блистив. Фото - Facebook

"У нашей семьи есть реальные основания опасаться осуществления этой угрозы как самим Пашинским, так и другими лицами, поскольку Пашинский С.В. мне сказал, что я еще не знаю, кто он такой и что у него для таких, как я, есть "специально обученные люди". Кроме того, Пашинский С.В. сообщил мне, что он очень богатый человек, а именно, что его состояние составляет 10% ВВП Украины, а я никто в этом мире", - написала Блистив.

"Считаю, что такая информация должна быть проверена компетентными органами Украины, поскольку со стороны Пашинского С.В. происходит постоянное злоупотребление властью и служебным положением. Также могу предположить, что Пашинский С.В. может быть причастен к преступлениям, которые инкриминируются Шепелеву А.А. (дело о причастности бывшего народного депутата Александра Шепелева к убийству банкира Сергея Кириченко - ред.)" , - добавила она.

"Надеюсь, вас перевоспитают в колонии". Реакция Пашинского

"Человек, который сегодня подал "заявление об угрозах" в ГПУ в отношении меня, проработала рядом со мной более 12 лет. Ее зовут Татьяна Блистив. Это не просто "работник секретариата". Это человек, который реально стоял рядом и десять лет назад, и в 2014-м после Майдана, когда я был назначен главой Администрации Президента," - написал он в Facebook.

По данным Пашинского Татьяна много лет руководила фактически всем комитетом, и была материально ответственным лицом, располагая мое факсимиле и все доверенности на получение денег.

"К сожалению, выяснилось, что за последние несколько лет ею просто было мошенническим методом присвоено несколько сотен тысяч гривен из заработного фонда помощников народного депутата. Для примера - без моего ведома, подделав мою подпись и документы - она ​​насчитала своей дочери и еще нескольким лицам в статусе моих «помощников» более миллиона гривен только за этот год. Причем эти начисления происходили за счет других помощников, которые и написали еще две недели назад заявление о преступлении и мошенничество," - заявил Пашинский.

"Когда стало известно, что против нее возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения, я позвал ее и предложил предоставить объяснения по поводу указанных фактов. Поскольку ответов не было, ей было очень корректно рекомендовано уволиться по собственному желанию. Единственное, что можно трактовать по угрозу в нашем общении, было - "Татьяна, я надеюсь, Вас перевоспитают в Качановской колонии". В ответ я услышал - "Я вас посажу!", и "Да вы не знаете с кем связались!".

Пашинский пишет, что никаких мотивов "угрожать убийством" этому человеку у меня не было и быть не может. "Ее обращение в правоохранительные органы - не более, чем месть и выбранная линия защиты. Очевидно, что я готов участвовать в любых процессуальных действиях, предусмотренных законом," - написал он.

Кто такая Татьяна Блистив и причем тут АП

Адвокат Анатолий Маркевич в комментариях к посту Пашинского рассказал подробности и возможную подоплеку конфликта нардепа и работницы его секретариата.

"Интересно, как этот конфликт будет развиваться дальше. Пикантности ему добавляет то, что мужем Татьяны Блистив достаточно влиятельное лицо - Колесник Владимир Тимофеевич - заместитель Руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Украины.

Оба они, как представляется, находятся в неплохих отношениях с заместителем генерального прокурора А. Матиосом, так как дружно лоббировали идею Матиоса о Государственном бюро военной юстиции. Поэтому они могут рассчитывать на его поддержку.

Так как комитет ВРУ Пашинскогоий официально поддержал не законопроект Матиоса, а альтернативный Винника, можно предположить, что Матиос радостью поможет в игре против Пашинского.

А тут как раз уголовное производство по взрыву миномета "Молот", в производстве которого усматривается интерес Пашинского. Так что с интересом будем наблюдать, что будет дальше", - пишет Маркевич.

Другие скандалы вокруг Пашинского

Несмотря на подробное разъяснение этого инцидента, за Пашинским прочто укрепилась дурная слава человека, с которым постоянно происходит нечто подобное.

Не так давно главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч обвинил представителей Пашинского в угрозах "порвать" издание (в юридическом смысле), если не будет опубликована статья, нужная нардепу.

"Так тупо не угрожали даже при Януковиче", - заявил Сыч.

Атака на редакцию была предпринята после выхода критической статьи о роли Пашинского в коррупции на поставках оружия для армии.

Если не считать громких скандалов с оружием и с возможной причастностью Пашинского к расстрелам на Майдане, то в его "активе" есть еще и "дело Химикуса".

6 января 2018 года исполнился год с тех пор, как Пашинский открыл огонь из наградного пистолета при ссоре на дороге. Мы писали, что депутат избежал ответственности, а его жертва Вячеслав Химикус предстанет перед судом.

Фамилия Пашинского появлялась и в контексте дела "Житомирских сладостей" - завода, чей бывший владелец Игорь Бойко обвинил нардепа в рейдерском захвате предприятия.

И, наконец, имя депутата всплыло неожиданным образом и на процессе по "делу Бабченко" - подозреваемый Борис Герман заявил, что в окружении Пашинского есть люди, которые якобы финансируются из "фонда Путина".