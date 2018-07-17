Заместителем начальника Штаба обороны Канады впервые в истории страны назначили этнического украинца, генерал-лейтенанта Пола Винника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Канады.

До повышения генерал Винник в течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, до этого возглавлял военную разведку страны. За последние несколько лет он несколько раз посещал Украину, побывав, в частности, в селе Поздимир Львовской области, откуда родом его предки.

По образованию он – военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году Винник принимал участие в войне в Афганистане в составе Многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Назначение Винника заместителем начальника Штаба обороны является наивысшим достижением украинских канадцев в Вооруженных силах Канады. Он также является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками. В то же время, по меньшей мере три этнических украинца получали самое старшее генеральское звание в канадских ВВС.

Ранее "Страна" сообщала, что Канада увеличит размер военной помощи Украине.

Также Канада ввела биометрику для украинцев, которые просят визу.