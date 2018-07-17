Утром во вторник, 17 июля, в Киеве вывесили растяжки с критикой повышения цен на проезд в Киеве. На горизонтальных баннерах написано "Виталик, 8 грн – это перебор".

Одна из таких надписей появилась на одном из домов на Крещатике около 8:00. Она привлекла к себе внимание почти всех прохожих, шедших мимо, сообщает корреспондент Страны. Интересно, что внизу имелась подпись – Демократический Альянс. Впрочем, в самой партии подобный перформанс пока что не подтвердили.

Спустя некоторое время растяжку сняли. Причем, судя по всему, сделал это тот же человек, который ее и повесил.

Кроме того, известно, что таких баннеров в столице как минимум несколько, но где они все находятся - пока что неизвестно.

Отметим, что фраза "… це перебор" стала известной во время Евромайдана. Песня Майкла Щура "Це перебор" стала одним из главных хитов революционеров, после чего ушла в мемы.

Напомним, с 14 июля 2018 года пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными картами, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,30 гривен. Для гостей города цена проезда составит 8 гривен, а таковыми считают всех, кто не пользуется проездными.

Ранее "Страна" опросила киевлян, что они говорят о повышении цен на метро и проезд.

Кроме того, после подорожания проезда в общественном транспорте до 8 гривен за поездку, в некоторых киевских маршрутках также подняли цены.