Голливудский актер Джордж Клуни в прошлом году заработал больше других представителей своей профессии, продав свою компанию по производству текилы Diageo. Об этом сообщает BBC.

"По оценкам Forbes, за год 57-летний актер заработал 239 млн долларов с июня 2017 года", - говорится в сообщении. В результате он оказался на втором месте самых богатых знаменитостей, обойдя лишь Флойда Мейвезера, который за год заработал 285 млн. долл.

На третьем месте в списке оказалась 20-летняя модель Кайли Дженнер с доходом 166,5 млн долларов. Она может стать самым молодым миллиардером в истории. В топ-10 также попали Лионель Месси (111 млн.) и Криштиану Роналду (108 млн.).

Ранее "Страна" сообщала, что Джордж Клуни на вечеринке раздал 14 друзьям по миллиону долларов.

Также Клуни заявил о завершении актерской карьеры.