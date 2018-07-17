В Кривом Роге взорвалась девятиэтажка, три человека оказались в больнице
В Кривом Роге вечером 16 июля в жилой девятиэтажке произошел взрыв, пострадали три человека, среди которых один ребенок.
Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото: dsns.gov.ua
Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной, 3 в 21:22.
"Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа", - говорится в сообщении
Отмечается, что местные власти отселили четырех жителей дома.
Фото: dsns.gov.ua
Причина взрыва устанавливается.
СМИ отмечают, что мужчина, который живет в одной из квартир получил ожоги. В состоянии средней тяжести его отвезли в больницу. У женщины медики диагностировали рваные раны верхних конечностей.
Видео: youtube.com
До этого "Страна" писала, что в Кривом Роге водитель Volkswagen погиб в жутком лобовом столкновении. Фото.
Также в Кривом Роге активист бросился под колеса машины из-за надписи "СССР" на лобовом стекле.