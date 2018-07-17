В Кривом Роге вечером 16 июля в жилой девятиэтажке произошел взрыв, пострадали три человека, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: dsns.gov.ua

Взрыв произошел на 8-м этаже дома по улице Чаривной, 3 в 21:22.

"Разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Повреждены элементы несущих конструкций 8-го этажа", - говорится в сообщении

Отмечается, что местные власти отселили четырех жителей дома.

Фото: dsns.gov.ua

Причина взрыва устанавливается.

СМИ отмечают, что мужчина, который живет в одной из квартир получил ожоги. В состоянии средней тяжести его отвезли в больницу. У женщины медики диагностировали рваные раны верхних конечностей.

Видео: youtube.com

До этого "Страна" писала, что в Кривом Роге водитель Volkswagen погиб в жутком лобовом столкновении. Фото.

Также в Кривом Роге активист бросился под колеса машины из-за надписи "СССР" на лобовом стекле.