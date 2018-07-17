В Лас-Вегасе состоятся полуфинал Летней лиги НБА-2018. В нем "Лейкерс" из Лос-Анджелеса победили "Кавальерс" из Кливленда со счетом 112:109.

Одним из самых результативных игроков в матче стал Святослав Михайлюк, набравший 31 очко в матче. Он совершил 20 бросков с игры, реализовав 12, из них 6 из 11 трехочковые, также был 1 из 2 штрафных. На счету украинского свингмена 4 подбора, ассист, перехват, 3 потери и 3 фола.

Таким образом этот поединок стал пока что самым результативным в его карьере в НБА.

Напомним, в июне "Лос-Анджелес Лейкерс" официально представил 21-летнего Святослава Михайлюка. Он будет выступать в команде под 19 номером.

9 июня "Голден Стейт Уорриорз" обыграли прошлую команду Джеймса "Кливленд Кавальерз" со счетом 108:85, тем самым став чемпионами НБА-2018.